В период новогодних праздников ГАИ патрулирует дороги и улицы в усиленном режиме

Особое внимание - не только местам массовых гуляний, но и отдаленным от столицы участкам дорог. Как показывает статистика, правонарушений со стороны водителей становится на праздники больше. Наиболее частые - превышение скорости, управление авто без водительского удостоверения либо в нетрезвом состоянии.