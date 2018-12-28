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В период новогодних праздников ГАИ патрулирует дороги и улицы в усиленном режиме

Особое внимание - не только местам массовых гуляний, но и отдаленным от столицы участкам дорог. Как показывает статистика, правонарушений со стороны водителей становится на праздники больше. Наиболее частые - превышение скорости, управление авто без водительского удостоверения либо в нетрезвом состоянии.

Бригады скорой помощи также будут дежурить на всех праздничных площадках столицы. Развернутся мобильные медицинские пункты.

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