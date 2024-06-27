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В период подготовки операции "Багратион" в тыл врага дополнительно были заброшены не менее 25 спецгрупп
По данным на 1 июля 1944 года на территории Беларуси действовали 226 групп и отрядов специального назначения. 164 диверсионно-разведывательных и 62 агентурно-оперативных. Общее количество бойцов - более 3 тыс. человек.
Историк спецслужб Александр Кислицкий рассказал, что диверсионно-разведывательные группы совершали диверсии, разведку, некоторые контрразведывательные мероприятия. Оперативно-агентурные группы меньше совершали диверсионных актов, а больше занимались разведывательной, контрразведывательной работой, оперативным обеспечением партизанских отрядов.
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В период подготовки и начала стратегической операции "Багратион" в тыл врага дополнительно были заброшены не менее 25 спецгрупп. Для укрепления формирований за линию фронта направлены 126 оперработников. Некоторые подразделения передислоцировались в районы, из которых командующие фронтами ожидали разведданные.
Рокоссовский накануне операции "Багратион" обращался в НКГБ СССР с просьбой дать информацию по крупным железнодорожным узлам, скоплениям техники, войск, отметил Александр Кислицкий. Информация, какие силы находятся, какие воинские части, какая техника, сколько техники шла от спецгрупп, поступала в главное разведывательное управление, в разведывательное управление фронтов о сосредоточение и по Гомелю, и по Витебску, где были нанесены удары, и по Бобруйску.
Участие бойцов спецгрупп при освобождении в определенных моментах оказывало большую помощь частям Красной Армии. Помогали в разминировании определенных участков, потому что связывались по рации с наступающими частями Красной Армии и таким образом ликвидировали опасность для передовых частей.
При заброске в тыл противника перед спецподразделениями ставились определенные задачи. У каждого свои. Основные направления деятельности - разведка и контрразведка. Также получение важнейшей информации об оперативной обстановке на оккупированной территории. Численности, структуре и перемещениях воинских формирований группы армий "Центр". Исследовали систему охраны тыла нацистов, политику оккупационных властей.
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