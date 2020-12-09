В период распространения вирусных инфекций наземный транспорт города регулярно проходит санитарную обработку

Заезжая в депо, автобусы и троллейбусы ежедневно проходят через моющий комплекс для внешней очистки. Далее идет ручная обработка: мойщики-уборщики подвижного состава распыляют дезинфицирующее средство по салону и протирают все контактные поверхности: валидаторы, поручни, сидения, окна, двери.

В будние дни в час пик по городу курсирует более 1700 единиц транспорта. В обычное время чуть меньше - около тысячи.