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В период распространения вирусных инфекций наземный транспорт города регулярно проходит санитарную обработку
Заезжая в депо, автобусы и троллейбусы ежедневно проходят через моющий комплекс для внешней очистки. Далее идет ручная обработка: мойщики-уборщики подвижного состава распыляют дезинфицирующее средство по салону и протирают все контактные поверхности: валидаторы, поручни, сидения, окна, двери.
В будние дни в час пик по городу курсирует более 1700 единиц транспорта. В обычное время чуть меньше - около тысячи.
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