3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В. Перцов: Белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства
Белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства, заявил во время I Форума медийного сообщества Беларуси "СМИ в эпоху цифровизации" министр информации Владимир Перцов, сообщает БелТА.
"В информационном поле медиасфера является важнейшим фактором конструирования, проектирования политических и социально-экономических реалий. Как отметил вчера в своем выступлении на встрече в парламенте Президент, сегодня в отношении Беларуси идет уже не информационная, а гибридная война. Нужно делать все, чтобы она не переросла в горячую. Мы на передовой, и от нас, журналистов, зависит многое, - сказал Владимир Перцов. - Современные средства массовой коммуникации оказывают определяющее влияние на формирование ценностных моральных установок, настроения общества, отдельных людей, социальных групп и отношения к тем или иным событиям. В этих условиях как никогда значима роль честной, ответственной журналистики, которая сближает людей, эффективно противостоит попыткам посеять вражду, расколоть общество. И в этом смысле белорусская журналистика вне зависимости от идейных позиций, форм собственности должна быть государственной. То есть работать на созидание, развитие общества и государства в целом".
Для участия в форуме приглашены более 200 представителей республиканских и региональных средств массовой информации, медиаэксперты, участники школы молодых журналистов. На пленарном заседании и тематических дискуссиях планируется обсудить наиболее актуальные вопросы развития отечественных медиа, роль и место государственных СМИ в обеспечении информационной безопасности страны, презентовать передовые практики работы белорусских и российских редакций в условиях цифровизации.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП