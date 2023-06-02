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В. Перцов: От успешного решения медиасферой новых задач зависит наше будущее
Именно журналисты сейчас на информационной передовой. Об этом много говорили сегодня в Бресте. Там прошел 3-й форум медийного сообщества Беларуси. Съехались представители СМИ из всех регионов, а также медиаменеджеры и гости из России. Общественный запрос на качество информации усилился, остается острая необходимость борьбы с фейками. Новые реалии и новые задачи перед медиа.
Основной посыл, какой будет журналистика завтра, какой она должна быть сегодня, погоня между фактчекингом и временным фактором, она сейчас принципиальна. Особенно, когда и без того фейками засыпано все цифровое пространство, специально созданными фейками, сгенерированными как фейки и комментарии на них для того, чтобы у людей вызывать определенные эмоции. И все остальные вопросы, которые мы затрагиваем. Это как работать с недружественными сетями, как адаптировать контент традиционных СМИ для цифровых сетей, как готовить журналистов, где брать на это деньги, как рекрутировать аудиторию. На все эти вопросы отвечают наши спикеры.
Как сегодня стало известно на полях форума, уже в этом году в Беларуси появится новая онлайн-платформа для изучения аудитории интернета.
Что до популярности белорусских СМИ в целом, по данным социсследования, проведенного "МедиаИзмерителем", белорусским источникам информации доверяют почти 75 % опрошенных. Зарубежным - менее 13 %. В топе популярных телеканалов также отечественное.
Нельзя принимать решения, не зная предпочтений телезрителей. Сегодня мы видим после 2020 года огромный взрыв интереса к общественно-политическому вещанию. Спустя два с чем-то года немножко охлаждения к этому и потребность в развлекательных проектах. Мы быстро перестраиваемся, хотят смотреть песни, хотят смотреть X Factor, сделаем второй сезон. Мало этого, сделаем со взрослыми, с детьми сделаем. Таким образом цепляя зрителя, оставляя его у себя, в том числе это и коммерческий успех. Если у тебя зритель, много зрителей, есть рекламодатель, доходы.
Хорошие плоды принес и процесс оптимизации отдельных редакций СМИ. Это касается не только улучшения внешнего вида изданий, но и содержательной части. Зачастую именно журналисты формируют имидж регионов. Так, отметили Брестскую область.
К областной газете "Заря" были присоединены районные газеты Малоритского, Жабинковского и Ганцевичского районов. Появились новые проекты, рубрики. Заметно вырос тираж.
Мы ведем работу для того, чтобы контент нашел своего потребителя. Здесь срабатывает все: и взаимодействие с районной властью, и взаимодействие с общественными организациями. У нас в принципе не сильно большой район - 15 тыс. населения, но при этом людям интересно, люди читают, люди обращаются. Сейчас мы начали совместно с нашим райисполкомом тенденцию - мы реагируем на комментарии проблемных вопросов ЖКХ, благоустройство. Люди пишут комментарии, мы на него отзываемся, проводится какая-то работа, мы делаем отчет в соцсетях.
В завершение 3-го форума медийного сообщества Беларуси участники возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".
И сегодня же на полях форума стали известны результаты главного состязания среди журналистов печатных СМИ, информационных агентств и сетевых изданий. В Бресте вручили "Золотую литеру".
Вы понимаете, какая тема была для Брестчины наиболее актуальная в этом году, если мы берем события, завязанные на внешнеполитическом контуре. Журналист - это требование времени, он был всегда, но может раньше это не было так востребовано и заметно.
Специальный приз "За вклад в журналистику" вручен обозревателю отдела политической информации издательского дома "Беларусь сегодня" Андрею Муковозчику. А вот Гран-при уехал в руки редакции районной газеты "Ляхавіцкі веснік" за творческий проект "Школьны дзённік". Такой же наградой отмечен проект "За печатью памяти" (БелТА, газета "7 дней", журнал "Беларуская думка" вместе с Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции). Всего было подано свыше 400 заявок, заветную статуэтку получил лишь 21 участник.
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