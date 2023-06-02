В. Перцов: От успешного решения медиасферой новых задач зависит наше будущее

Основной посыл, какой будет журналистика завтра, какой она должна быть сегодня, погоня между фактчекингом и временным фактором, она сейчас принципиальна. Особенно, когда и без того фейками засыпано все цифровое пространство, специально созданными фейками, сгенерированными как фейки и комментарии на них для того, чтобы у людей вызывать определенные эмоции. И все остальные вопросы, которые мы затрагиваем. Это как работать с недружественными сетями, как адаптировать контент традиционных СМИ для цифровых сетей, как готовить журналистов, где брать на это деньги, как рекрутировать аудиторию. На все эти вопросы отвечают наши спикеры.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси