В первое воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают педагоги

Знания - сила, даже когда решаешь доверить организацию отдыха опытному туроператору. По традиции в первое воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают те, кто преподает нам первые уроки, а также сопровождает школьников до выпускного балла, - педагоги. Цветы и слова благодарности за свой неоценимый труд преподаватели получают уже с начала недели.



В нашей стране почетный статус учителя имеют более 153 500 специалистов. Что важно - ряды педагогов ежегодно пополняются, профессия живет. В этом году свой первый в жизни урок провели 4 500 молодых специалистов. Кстати, обучением и воспитанием занимаются чаще женщины - их более 80 процентов. Больше всего учителей работает именно в школах.