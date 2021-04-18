В первом чтении депутаты приняли ряд важных законопроектов

Глядя на то, как рьяно за рубежом продолжают дележку грантов и из последних сил соревнуются в деструктивных призывах в попытках заслужить благословение запада, понимаешь: те меры, которые принимаются нашей страной по защите национальной безопасности, весьма своевременные, если не запоздалые. Палата представителей сделала еще один шаг для защиты общественного порядка. Вопросы назрели давно, но обратиться к ним заставили, в том числе события 2020 года.



В пятницу принят ряд важных законопроектов. Во-первых, закон о массовых мероприятиях. Теперь они могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти. Если мероприятие все же проводится с нарушением установленного порядка, то его освещение в СМИ и интернете в режиме реального времени с целью популяризации запрещается.



В первом чтении депутаты рассмотрели изменение уголовного законодательства. Проект предполагает исключение 10 статей из Уголовного кодекса - это более 20 составов преступлений, которые носят формальный характер. В то же время планируется усилить наказание за клевету, неуплату налогов и надругательство над госсимволами.



И еще одно важное решение: во втором чтении принят законопроект о недопущении реабилитации нацизма. В документе прописан четкий запрет на финансирование, а также деятельность организаций, включая иностранные, которые пропагандируют героизацию нацизма. Как отмечают сами депутаты, законопроект призван стать надежным политическим, юридическим и моральным барьером на пути распространения идей нацизма, реабилитации нацистских преступников и их пособников.



