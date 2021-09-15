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В Первомайском районе Минска благоустроен и оборудован парк у водоема
Новые зоны отдыха, открытые в Минске ко Дню города, уже оценили жители столицы. Так, в Первомайском районе благоустроен и оборудован парк у водоема. Через "Утиный берег" проходят экотропы, а сама зона отдыха оборудована обзорной площадкой, скульптурами из дерева, велопарковкой.
Благоустроили места отдыха в каждом районе столицы. В парках появились креативные скамейки и улучшенная инфраструктура - в том числе для детских развлечений.
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