В Первомайском районе Минска благоустроен и оборудован парк у водоема

Новые зоны отдыха, открытые в Минске ко Дню города, уже оценили жители столицы. Так, в Первомайском районе благоустроен и оборудован парк у водоема. Через "Утиный берег" проходят экотропы, а сама зона отдыха оборудована обзорной площадкой, скульптурами из дерева, велопарковкой.



Благоустроили места отдыха в каждом районе столицы. В парках появились креативные скамейки и улучшенная инфраструктура - в том числе для детских развлечений.