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В Первомайском районе Минска чествовали ветерана Великой Отечественной войны
Белорусы чтут историю и не забывают о ветеранах, которые своими подвигами подарили нам мир. К 90-летнему юбилею и в канун Дня пожилого человекапоздравления принимает ветеран Великой Отечественной войны, блокадница Ленинграда минчанка Тамара Вишнякова. Праздник организовали в Первомайском районе столицы, где проживает юбилярша. С цветами, подарками и добрыми пожеланиями ее навестили представители администрации и управления соцзащиты.
На сегодняшний день в Первомайском районе Минска проживают 13 блокадников Ленинграда и 69 ветеранов войны. Все они находятся под социальной опекой и окружены вниманием государства.
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