В Первомайском районе Минска открылась амбулатория в жилом доме

Медицина прямо в доме. В новом жилом квартале Первомайского района Минска сегодня открылась амбулатория. Медицинское учреждение с первичными услугами было построено меньше чем за два года. Новоселы жилого квартала - в основном семьи до 40 лет с маленькими детьми. Попасть, например, к врачу-педиатру будет не проблема. Здесь они планируют работать в две смены. Все кабинеты врачей обеспечены компьютерами, которые подключены к общей сети базовых поликлиник. Связь в режиме онлайн с поликлиниками, возможность выписки электронных рецептов.

