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В первую неделю декабря установится настоящая зима

Ситуацию на дорогах будут усложнять снег и ночные заморозки до минус 6. Настоящая зима установится в первую неделю декабря. Будет облачно с прояснениями, на большей части территории снег и мокрый снег. Ожидается гололед, на дорогах - гололедица. Ночью будет от минус 2 до минус 7, днем столбики термометра покажут 0 - минус 5. Ночью и утром возможен туман, а порывы ветра будут достигать 8 метров в секунду. Такая погода сохранится и на следующей неделе.

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