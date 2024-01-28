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"В первую неделю наш телеграм-канал "снесли" - Ирина Синькевич о волонтерской инициативе "Крылья"

Проверка на прочность и выносливость для школьников из Гомельского региона от молодого общественного объединения "Патриоты Беларуси": у юных "новобранцев" идет борьба за путевку в полуфинал республиканского военно-патриотического турнира "Вызов".


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Ребята побывали на экскурсии в музее военной техники под открытым небом и специализированном классе, посвященном операции "Багратион", отрабатывали навыки владения оружием, проходили обкатку танками и учились управлять беспилотниками. Такие летательные аппараты-разведчики, как правило, применяют для обнаружения раненых и уничтожения условного противника.

Волонтерская инициатива "Крылья" стартовала в ноябре прошлого годав связи с указом Президента о хранении и использовании беспилотных летательных средств. Нужно отметить, что в первую неделю наш телеграм-канал "Крылья" "снесли". А это значит, что мы достучались до людей и инициатива очень важна.
Ирина Синькевич, пресс-секретарь РОО "Патриоты Беларуси"

Сейчас в копилке "Патриотов Беларуси" около сотни беспилотников. Любой житель может стать участником волонтерского проекта и передать свойдронна нужды Вооруженных Сил и других воинских формирований страны. Срок - до 25 марта.

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