"В первую неделю наш телеграм-канал "снесли" - Ирина Синькевич о волонтерской инициативе "Крылья"

Волонтерская инициатива "Крылья" стартовала в ноябре прошлого годав связи с указом Президента о хранении и использовании беспилотных летательных средств. Нужно отметить, что в первую неделю наш телеграм-канал "Крылья" "снесли". А это значит, что мы достучались до людей и инициатива очень важна.

Ирина Синькевич, пресс-секретарь РОО "Патриоты Беларуси"