"В первую очередь страх за детей" - жительница о падении украинской ракеты

В Ивановском районе упала украинская ракета комплекса С-300. Воздушная цель была поражена силами войск ПВО Беларуси. За расследованием произошедшего следит лично Президент. По поручению главы государства, на месте работает группа специалистов Следственного комитета, МВД и Министерства обороны. Саперы исследуют местность в районе деревни на предмет взрывоопасных обломков. Территория оцеплена. Людей отвели на безопасное расстояние. Развернут пункт эвакуации.

Юрий Шевчук находится на месте событий и расскажет подробности.

В нескольких метрах от места падения ракеты комплекса С-300 находятся жилые дома. В ближайшем доме живет пара пожилых людей, чуть дальше молодая семья. Нам удалось пообщаться с людьми, спросить, как это было. Люди в шоке. Они слышали взрыв, хлопок, у многих тряслись стекла.

"В первую очередь страх за детей. Люди в панике, боятся. 30 км это не так далеко от границы. Поэтому это еще более усиливает наш страх", - говорит жительница деревни.

"Я только слышал сильный взрыв. Потом через секунды три - четыре я во дворе подумал, где это что рвануло. И потом смотрю, что-то падает какой-то там осколок или что-то такое. И оно упало за огородом. Думаю, пойду посмотрю", - рассказывает местный житель.

"Выходил из дома - взрыв, упала ракета. Пошел, посмотрел. 150 м я живу от места падения", - сказал другой.

Кроме правоохранителей, силовиков и представителей Министерства обороны на месте работают медики и спасатели. Людям готовы оказать всю необходимую помощь. Создан ситуационный штаб. Люди, которые нуждались в этом, отселены в безопасное место. Здесь же работает мобильный пункт, местные жители могут прийти, выпить чая, успокоиться. Насколько я знаю, есть даже психологи, которые могут провести с людьми необходимые беседы для того, чтобы их максимально успокоить.