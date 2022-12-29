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"В первую очередь страх за детей" - жительница о падении украинской ракеты
В Ивановском районе упала украинская ракета комплекса С-300. Воздушная цель была поражена силами войск ПВО Беларуси. За расследованием произошедшего следит лично Президент. По поручению главы государства, на месте работает группа специалистов Следственного комитета, МВД и Министерства обороны. Саперы исследуют местность в районе деревни на предмет взрывоопасных обломков. Территория оцеплена. Людей отвели на безопасное расстояние. Развернут пункт эвакуации.
Юрий Шевчук находится на месте событий и расскажет подробности.
В нескольких метрах от места падения ракеты комплекса С-300 находятся жилые дома. В ближайшем доме живет пара пожилых людей, чуть дальше молодая семья. Нам удалось пообщаться с людьми, спросить, как это было. Люди в шоке. Они слышали взрыв, хлопок, у многих тряслись стекла.
"В первую очередь страх за детей. Люди в панике, боятся. 30 км это не так далеко от границы. Поэтому это еще более усиливает наш страх", - говорит жительница деревни.
"Я только слышал сильный взрыв. Потом через секунды три - четыре я во дворе подумал, где это что рвануло. И потом смотрю, что-то падает какой-то там осколок или что-то такое. И оно упало за огородом. Думаю, пойду посмотрю", - рассказывает местный житель.
"Выходил из дома - взрыв, упала ракета. Пошел, посмотрел. 150 м я живу от места падения", - сказал другой.
Кроме правоохранителей, силовиков и представителей Министерства обороны на месте работают медики и спасатели. Людям готовы оказать всю необходимую помощь. Создан ситуационный штаб. Люди, которые нуждались в этом, отселены в безопасное место. Здесь же работает мобильный пункт, местные жители могут прийти, выпить чая, успокоиться. Насколько я знаю, есть даже психологи, которые могут провести с людьми необходимые беседы для того, чтобы их максимально успокоить.
Ситуация действительно несколько напряженная, потому что люди понимают, что живут в тридцати километрах от Украины, но все равно не осознают, как сюда, в деревню, где живет около 300 человек, могла прилететь ракета. Благо, все хорошо. Но еще раз подчеркну: дома находились в 60 метрах от места падения, и только благодаря счастливой случайности никто не пострадал.
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