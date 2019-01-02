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В первые часы нового года в столице родились пять мальчиков и три девочки
Для многих белорусов 1 января стал праздничным днем вдвойне: он навсегда запомнится прибавлением в семьях. Так, в первые часы нового года только в столице родились пять мальчиков и три девочки.
Впрочем, Минск уже может поделиться и годовой статистикой, правда, пока предварительной. Так, в 2018 году появились на свет около 17 тысяч минчан. Среди них - 3 тройни и 212 двоен. В столице зафиксировано и 4 случая, когда мамами стали женщины старше 50 лет. Средний возраст матери при рождении - немногим более 30.
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