В первые часы нового года в столице родились пять мальчиков и три девочки

Для многих белорусов 1 января стал праздничным днем вдвойне: он навсегда запомнится прибавлением в семьях. Так, в первые часы нового года только в столице родились пять мальчиков и три девочки.

Впрочем, Минск уже может поделиться и годовой статистикой, правда, пока предварительной. Так, в 2018 году появились на свет около 17 тысяч минчан. Среди них - 3 тройни и 212 двоен. В столице зафиксировано и 4 случая, когда мамами стали женщины старше 50 лет. Средний возраст матери при рождении - немногим более 30.