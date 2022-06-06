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В первые дни июня ожидается летний зной

Настоящее лето не только в календаре! В Беларуси на этой неделе установится жаркая и сухая погода. Завтра преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от 9 до 15 градусов. А днем воздух прогреется до 29 со знаком плюс. В середине недели дневные температуры по югу страны превысят отметку в 30 градусов.

В пятницу преимущественно по северо-западу ожидаются кратковременные осадки. Дожди с грозами пройдут и в выходные, станет немного прохладнее.

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