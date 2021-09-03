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В первые осенние выходные в Беларуси ожидается резкое похолодание

Белорусов в первые осенние выходные ждет резкое похолодание. Ожидаются ночные заморозки. Днем плюс 17 градусов и кратковременные дожди.

В начале следующей недели ночные заморозки усилятся до минус 3 градусов.

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