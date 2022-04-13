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В первый день акции "Неделя леса - 2022" выполнили более 20 % от всего объема высадки деревьев
"Неделя леса - 2022" объединила все регионы Беларуси. Темпы у добровольной акции стремительные. В первый день выполнили более 20 % от всего объема высадки деревьев. Посадочного материала хватает. В лесхозах созданы все необходимые условия для качественного разведения растений.
Помогают им в этом ученые. На вооружении специалистов проверенные временем биотехнологии.
Николай Скинтиян продолжит тему. Последние два года питомник Речицкого лесхоза носит гордый статус "образцовый". Существует всего 10 лет, однако уже заявил о себе как один из лучших в области.
Светлана Мещенок, инженер по лесовосстановлению и мелиорации Речицкого опытного лесхоза:
Выращиваются в основном все наши породы образующие – дуб, ясень, ольха, береза, сосна, бук, лиственница. Из декоративного в основном хвойники, можжевельники, туи, из лиственных пород гортензии. В прошлом декоративки у нас реализовано было почти на 16 тысяч рублей.
В прошлом году площадь питомника увеличилась почти на полтора гектара. Сейчас здесь строится новая 100-метровая теплица, ее оснастят современным рамповым поливом. Лесоразведение для хозяйства - задача всегда актуальная независимо от обстоятельств.
Ставка на активное лесовосстановление делается по многим причинам. В первую очередь - это короед, который еще несколько лет назад буквально не давал специалистам покоя. Ситуация с вредными насекомыми на Гомельщине нормализовалась, однако леса много не бывает.
На юге Беларуси весенний лесокультурный период сжатый - порой всего пару недель. Спасением в таких условиях может стать кассетное выращивание деревьев. Испробовать технологию решили на свой страх и риск, признается Светлана Мещенок. Однако эксперимент себя оправдал.
Для питомника Неделя леса - период оживленный. Внести свой вклад в экологию сюда приезжают дети и молодежь.С каждым годом в акции участвует все больше людей.
Диана Коваль, ученица СШ № 4 г. Речицы:
Мы садим елочки, помогаем грузить саженцы, вырываем саженцы дубов, чтобы их перевезти в лес. Восстановление лесов требует больших затрат, поэтому мы здесь.
На вооружении специалистов биотехнологии
На вооружении специалистов самые разные способы приумножить лесные богатства. Микроклональное размножение деревьев – технология эффективная и проверенная временем. Из небольшого черенка выращивается обильный посадочный материал. Такие растения получаются более здоровыми и однородными.
Владимир Падутов, завотделом генетики, селекции и биотехнологии Института леса НАН Беларуси:
Сейчас в лабораториях гомельского Института леса выращивается более 150 деревьев. Здесь они пройдут адаптацию, а затем попадут в питомники для доращивания. Для ученых разведение и восстановление лесов - одно из приоритетных направлений. Работы делается много и самой разной.
Егор Чурило, замдиректора по научной и инновационной работе Института леса НАН Беларуси:
Планы на озеленение в Гомельской области серьезные. Всего в этом году высадят более 270 тысяч деревьев, в том числе 230 тысяч уже этой весной. Работы по высадке леса во всех регионах будут длиться около двух с половиной недель.