В первый день акции "Неделя леса - 2022" выполнили более 20 % от всего объема высадки деревьев

Выращиваются в основном все наши породы образующие – дуб, ясень, ольха, береза, сосна, бук, лиственница. Из декоративного в основном хвойники, можжевельники, туи, из лиственных пород гортензии. В прошлом декоративки у нас реализовано было почти на 16 тысяч рублей.

Для питомника Неделя леса - период оживленный. Внести свой вклад в экологию сюда приезжают дети и молодежь.С каждым годом в акции участвует все больше людей.

Мы садим елочки, помогаем грузить саженцы, вырываем саженцы дубов, чтобы их перевезти в лес. Восстановление лесов требует больших затрат, поэтому мы здесь.

"Неделя леса - 2022" объединила все регионы Беларуси. Темпы у добровольной акции стремительные. В первый день выполнили более 20 % от всего объема высадки деревьев. Посадочного материала хватает. В лесхозах созданы все необходимые условия для качественного разведения растений.Помогают им в этом ученые. На вооружении специалистов проверенные временем биотехнологии.продолжит тему. Последние два года питомник Речицкого лесхоза носит гордый статус "образцовый". Существует всего 10 лет, однако уже заявил о себе как один из лучших в области.В прошлом году площадь питомника увеличилась почти на полтора гектара. Сейчас здесь строится новая 100-метровая теплица, ее оснастят современным рамповым поливом. Лесоразведение для хозяйства - задача всегда актуальная независимо от обстоятельств.Ставка на активное лесовосстановление делается по многим причинам. В первую очередь - это короед, который еще несколько лет назад буквально не давал специалистам покоя. Ситуация с вредными насекомыми на Гомельщине нормализовалась, однако леса много не бывает.На юге Беларуси весенний лесокультурный период сжатый - порой всего пару недель. Спасением в таких условиях может стать кассетное выращивание деревьев. Испробовать технологию решили на свой страх и риск, признается Светлана Мещенок. Однако эксперимент себя оправдал.