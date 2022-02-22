В первый день досрочного голосования своим правом воспользовались многие белорусы

В Беларуси началось досрочное голосование. Проголосовать заранее могут все желающие и те, у кого не получается сделать это в основной день - 27 февраля. При этом объяснять причину не нужно. Необходимо прийти на участок по месту жительства с паспортом или документом, подтверждающим личность. К слову, в первый день правом голоса уже воспользовались многие белорусы. Среди них и звезды спорта, чьи имена известны далеко за пределами Беларуси. О том, как прошел первый день голосования, узнаем прямо сейчас.



Не для галочки, а с активной гражданской позицией: звезды европейского гандбола голосуют сегодня одними из первых. На избирательный участок игроки команды БГК "Мешков Брест" пришли командой. Уже сегодня спортсмены улетят на соревнования в Венгрию. Поэтому хотят успеть сделать свой важный выбор для будущего страны.









По одному адресу сразу два участка: новый район густонаселенный, поэтому работу распределили. Многолюдно сегодня и на участке № 47. Он находится в городском лицее Бреста. Желающие проголосовать идут с самого утра.

Светлана Данелюк, жительница г. Бреста:

За тем, как идет голосование, следят внутренние наблюдатели. На участке их три. И все представляют разные общественные организации.

Всего в Брестской области сегодня открылся 851 участок. А в воскресенье их станет на 32 больше. Дополнительные места для голосования заработают в больницах, санаториях и других учреждениях.

На территории Обольского сельсовета 2346 избирателей. Это жители самого горпоселка Оболь и 39 близлежащих деревень. Досрочное голосование организовано на трех участках. Все расположены в Оболе. Один из них в административном здании керамического завода. В списках много заводчан. Градообразующее предприятие работает круглые сутки - этого требует технологический процесс. У многих воскресенье, 27 февраля, будет рабочим днем. Именно поэтому идут голосовать досрочно. Есть и те, у кого свои планы на выходные.

Ирина Гончарова, бухгалтер ОАО "Обольский керамический завод":

Заводчане уверены, что новый виток истории страны подстегнет развитие регионов. Малым городам нужны современные производства. Тогда и молодежь не будет уезжать из глубинки.

За мир, развитие социальной сферы, поддержку истинных ценностей белорусской нации голосуют на участке, расположенном в Обольской средней школе имени Героя Советского Союза Зинаиды Портновой. В списке 580 избирателей.

Наталья Кривко, жительница г. п. Оболь:

Валентина Менькова, наблюдатель от Шумилинской районной общественной организации РОО "Белая Русь":

Прежде чем попасть на участок для голосования, важно сделать свой внутренний выбор. Узнать о том, какие изменения и дополнения предлагается внести в Основной закон страны, можно в том числе и на Национальном правовом портале. Кроме того, абсолютно на всех избирательных участках есть два документа: действующая Конституция и новый проект.

Референдум в стране проводится путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. Принять участие в нем имеют право граждане Беларуси, достигшие 18 лет. С 22 по 26 февраля сделать это можно досрочно. Участки работают по расписанию.

Каждый может выбрать удобное для себя время и дату, чтобы отдать свой голос. Подтверждать причину, по которой гражданин не сможет побывать на участке в основной день, не требуется. Всю информацию с мест аккумулирует ЦИК.

Игорь Карпенко, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов: