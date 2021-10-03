В пик респираторных инфекций и гриппа наслоение вирусов может привести к микст-инфекции

В условиях проведения двух масштабных вакцинаций - против гриппа и против COVID-19 - медики готовы разработать индивидуальный план иммунизации для уязвимых категорий граждан.



Для остальных рекомендации едины: прививку от гриппа стоит делать после проведения полного курса антиковидной вакцинации. Кампания по иммунизации населения против гриппа началась в традиционные сроки - 1 октября. В этом году на выбор белорусов 2 вида противогриппозных вакцин - российского и французского производства. Привить планируют не меньше 40 % населения. Бесплатно иммунизируют трехвалентным противогриппозным препаратом. Его состав ежегодно обновляют.



Цифры госпитализации пациентов с COVID-19 растут с каждым днем. В пик респираторных инфекций и гриппа такое наслоение вирусов может привести еще к одной мутации. Врачи называют ее микст-инфекцией. В таких условиях иммунизация против гриппа обретает особое значение.