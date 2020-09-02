В пикете у польского консульства приняли участие несколько десятков неравнодушных гродненцев

Против вмешательства во внутренние деля Беларуси выступили сегодня жители Гродно, которые пришли к консульству Республики Польша. В стихийном пикете приняли участие несколько десятков неравнодушных горожан - представители общественных организаций, молодежь и те, кому небезразлична судьба страны. Гродненцы обратились к дипломатам с просьбой сохранить добрососедские отношения, уважать суверенитет и независимость Беларуси.



Пикет у польского консульства в Гродно длился несколько часов. Горожане надеются, что руководство соседней страны их услышит.



