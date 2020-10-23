В Пинске задержали участника беспорядков

Продолжается работу по установлению участников массовых беспорядков, которые прошли в Пинске в ночь с 9 на 10 августа. Тогда толпа повредила городское имущество, пострадали сотрудники милиции. Одного из протестующих задержали в Пинском районе. Им оказался 44-летний житель деревни Галево, который более 15 раз привлекался к административной ответственности.