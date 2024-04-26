В Пинском районе легковушка под управлением пьяного водителя врезалась в пассажирский автобус

В Пинском районе пьяный водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с автобусом, в салоне которого находилось около 15 пассажиров, сообщает БЕЛТА.



Вчера, 25 апреля, около 18.00 49-летний автомобилист в состоянии алкогольного опьянения сел за руль легковушки Ford. Вблизи деревни Теребень Пинского района водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом MAZ под управлением 42-летнего пинчанина. От удара Ford съехал в кювет и опрокинулся: возникло задымление под капотом автомобиля. На момент аварии в салоне автобуса находились около 15 пассажиров.



К счастью, в ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

