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В Пинском районе легковушка под управлением пьяного водителя врезалась в пассажирский автобус

В Пинском районе легковушка под управлением пьяного водителя врезалась в пассажирский автобус

В Пинском районе пьяный водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с автобусом, в салоне которого находилось около 15 пассажиров, сообщает БЕЛТА.

Вчера, 25 апреля, около 18.00 49-летний автомобилист в состоянии алкогольного опьянения сел за руль легковушки Ford. Вблизи деревни Теребень Пинского района водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом MAZ под управлением 42-летнего пинчанина. От удара Ford съехал в кювет и опрокинулся: возникло задымление под капотом автомобиля. На момент аварии в салоне автобуса находились около 15 пассажиров.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а равно отказ от прохождения освидетельствования наступает административная ответственность в виде штрафа от 100 до 200 базовых величин с лишением права управления сроком от трех до пяти лет.

Фото: Sputnik Беларусь

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