В планах отмена роуминга сотовой связи между Беларусью и Россией, однако пока этот вопрос обсуждается. Об этом заявил Максут Шадаев, утвержденный сегодня Госдумой на должность министра цифрового развития РФ, сообщает БЕЛТА.



По его словам, на данный момент стоимость роуминга уже в десятки раз снижена. Сейчас страны рассматривают вопрос его полной отмены.

