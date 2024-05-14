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В планах отмена роуминга сотовой связи между Беларусью и Россией

В планах отмена роуминга сотовой связи между Беларусью и Россией

В планах отмена роуминга сотовой связи между Беларусью и Россией, однако пока этот вопрос обсуждается. Об этом заявил Максут Шадаев, утвержденный сегодня Госдумой на должность министра цифрового развития РФ, сообщает БЕЛТА.

По его словам, на данный момент стоимость роуминга уже в десятки раз снижена. Сейчас страны рассматривают вопрос его полной отмены.

Работа по данной тематике ведется уже несколько лет и является важной частью союзной интеграции Беларуси и России.

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