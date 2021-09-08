Сельхозпредприятия Минской области планируют собрать более 300 тыс. т картофеля

Сельхозорганизации Минской области продолжают сев озимых зерновых и одновременно аграрии убирают с полей картофель. Этому способствует и хорошая погода.

Всего в планах предприятий центрального региона собрать более 300 тысяч тонн второго хлеба. Большой вклад внесут еще и фермеры. Алексей Кондратенко побывал в Узденском районе и увидел, как на обычных торфяниках растет "королевский" урожай(видео).