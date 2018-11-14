В планах столичных коммунальщиков уменьшить число мусорных шахт в домах

На тысячу мусоропроводов меньше. В планах столичных коммунальщиков на следующий год еще на тысячу уменьшить число мусорных шахт в домах. Именно они часто бывают причиной антисанитарии и появления насекомых и грызунов в домах. Сейчас в столице мусоропроводы функционируют в 2 тысячах домов. В этом году специалисты заварили более 500 стволов. Кстати, именно мусорная шахта еще и большое препятствие к воспитанию привычки раздельного сбора мусора в столице. Подробнее Наталья Кезик.

Согласие заварить мусоропровод в новостройке жильцы 22 дома на Налибокской подписали в день получения ключей от своих квартир. Шахты коммунальщики заблокировали за несколько дней. И уже в течение пяти лет жильцы исправно выносят мусор в контейнеры рядом с домом.

Жителям этого дома не пришлось даже выбирать - заваривать шахту или нет. В соответствии со строительным проектом, мусоропровод в доме не предусмотрен. Вместо него рядом с домом оборудована контейнерная площадка. А вот жильцы этого дома не смогли договориться и заварить мусоропровод во всем доме. Поэтому некоторые владельцы квартир самостоятельно закрыли шахты на своем этаже.

На сегодня во Фрунзенском районе почти в половине домов шахты закрыты. Заварить мусоропровод можно только с согласия жильцов дома. Причем подпись «за» должны поставить не менее половины жителей.

Последнее время жильцы сами становятся инициаторами закрытия мусорных шахт. За последние три года в столице законсервировано без малого 3 тысячи стволов в 900 домах.

По статистике, помощь коммунальных служб вдвое чаще необходима жильцам домов, где есть мусоропровод. Он причина неприятного запаха, насекомых и грызунов в подъезде, которые, как правило, появляются в загрязненных мусоропроводах. В шахтах специалисты не однажды находили ковры, шкафы и даже детские коляски.