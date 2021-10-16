ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

V пленум Коммунистической партии Беларуси проходит в Минске

Сохранение в стране народного единства, придание нового импульса в партийном строительстве и признание Всебелорусского народного собрания высшей формой народного представительства. Эти темы сегодня обсуждают участники V пленума Центрального комитета Компартии Беларуси. Белорусское государство является серьезным экономическим конкурентом для западного сообщества. Мы имеем свою точку зрения и способны самостоятельно определить свой путь развития. В заседании пленума приняли участие и зарубежные делегации из России и Украины.

Сегодня Коммунистическая партия активно участвует в жизни современной Беларуси. Ведутся аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, продолжаются и личные приемы граждан. Двенадцать членов партии являются депутатами Палаты представителей. Около двух десятков человек пополнили ряды Коммунистической партии Беларуси и сегодня.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все