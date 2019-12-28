В подарок к Новому году школьники Ветковского района получили практически новую школу

Обновленный храм знаний появился в агрогородке Радуга. Строительные работы там начались в прошлом году 1 июня, как раз в Международный день защиты детей. Завершить их планировали в январе 2020. Но строители приняли решение ускориться и сдать объект прямо к новогодним и рождественским праздникам. Подарок был долгожданным. До этого в старой школе не было помещений для начального звена, уютного актового зала. Часть занятий проводили в спортивном зале, а в столовую ходили в соседнее здание. Что изменилась благодаря реконструкции - в репортаже Анны Ковалевой.



Наступающий Новый год эти первоклассники встречают новосельем. Занятия - в новых кабинетах. До этого учебные и дополнительные помещения были разбросаны в разных зданиях. Теперь все в одном месте. Причем новые кабинеты получили и новое наполнение,в том числе детские регулируемые парты.



Школа с полувековой историей давно требовала рук строителей. Аварийной ее признали еще 8 лет назад. Деревянные перекрытия, кровля, фундамент - менять надо было все. В результате появилось практически новое здание.



Кроме учебных классов обновление прошли кабинет психической разгрузки, медпункт, учительская и актовый зал. В нем уже проходят новогодние утренники. Кстати, раньше такого помещения на базе школы не было вообще. Как и спальных и игровых комнат для групп продленного дня. И даже к директору самых непослушных учеников здесь не водили - было просто некуда. Кабинета у директора тоже не было. Теперь пробелы ликвидировали. Из новинок также и уличная площадка для изучения правил дорожного движения.



Этого события ждал весь агрогородок и даже район. В южном направлении это единственная средняя школа. Она объединяет школьников всего сельсовета. Половину учащихся подвозит школьный автобус. И спрос на среднюю школу будет только расти. В агрогородке активно ведется строительство жилья, приезжают молодые специалисты. И, кстати, они будут. В планах строительства и проектирование сразу двух школ в Гомеле. Кроме того, новый детский сад в скором времени появится в Мозыре.



