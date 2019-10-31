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В подарок социально-значимые объекты получили жители агрогородка Горы и Гомеля
По сложившейся традиции к 7 ноября в Беларуси принято дарить важные и социально-значимые объекты. Такие долгожданные подарки получили жители агрогородка Горы Краснопольского района и Гомеля.
Андрей Ястребов знает, насколько они важны и долгожданны.
В агрогородок Горы Краснопольского района пришел природный газ
Для сельского жителя газ означает начало новой жизни. Он буквально стирает грань между селом и городом в плане комфорта. Тем более, это важно для отдаленных районов.
Краснопольский - один из семи юго-восточных районов, к которым особое внимание со стороны государства. Это касается и льготных преференций для бизнеса, и решения вопросов с трудоустройством. Но главное - это комфорт, к которому стремятся даже в глубинке.
Агрогородок Горы стал пятым по счету в районе и 139-ым в Могилевской области, куда дошел природный газ.
14 км сетей и чуть более 2 месяцев потребовалось строителям. Кстати, в их адрес сегодня звучали особые слова благодарности. Более сотни домов получили возможность подключиться к экологически чистому топливу.
В Гомельском районе открыт новый мост через реку Сож
Подарок получили и жители Гомеля. Открыто движение по новому мосту через реку Сож на трассе М8. Он разгрузит областной центр и улучшит экологическую ситуацию. Напомним, старый мост признали аварийным в прошлом году. Реконструировать его было безнадежно.
Поэтому рядом начали возводить новый путепровод. Длина нового моста - более полукилометра. Для строительства потребовалось свыше 2,5 тысяч тонн металлоконструкций. Исходя из расчетов специалистов, мост должен прослужить не менее ста лет.
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