В подарок социально-значимые объекты получили жители агрогородка Горы и Гомеля

Для сельского жителя газ означает начало новой жизни. Он буквально стирает грань между селом и городом в плане комфорта. Тем более, это важно для отдаленных районов.

Краснопольский - один из семи юго-восточных районов, к которым особое внимание со стороны государства. Это касается и льготных преференций для бизнеса, и решения вопросов с трудоустройством. Но главное - это комфорт, к которому стремятся даже в глубинке.

Агрогородок Горы стал пятым по счету в районе и 139-ым в Могилевской области, куда дошел природный газ.

14 км сетей и чуть более 2 месяцев потребовалось строителям. Кстати, в их адрес сегодня звучали особые слова благодарности. Более сотни домов получили возможность подключиться к экологически чистому топливу.