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В поддержку мира и благополучия на Земле. В столице высадили аллею рябин
В центре столицы сегодня высадили аллею рябин как символ семнадцати Целей устойчивого развития. Беларусь поддерживает мировую стратегию по сохранению планеты для будущего поколения. К наведению порядка на земле и озеленению городов присоединяются представители разных сфер. Сегодня лопаты и лейки взяло в руки бизнес-сообщество. Как прошел марафон добра, расскажет Светлана Чернова.
Понедельник. На часах 15:00. Для топ-менеджмента горячее время для активной работы. Но сегодня главы белорусского бизнеса, банкиры и благотворители нашли время в своем плотном графике, чтобы высадить аллею в поддержку миротворческой программы ООН. 17 рябин в центре Минска теперь символизируют 17 глобальных Целей устойчивого развития, направленных на улучшение жизни человечества.
Мировая стратегия благополучия на Земле, которой следуют 193 страны, в том числе и наше государство. Борьба с изменением климата, хорошее здоровье, сохранение экосистем. Работа над достижением семнадцати масштабных целей в экономической, социальной и экологической сферах запланирована до конца 2030 года.
Для этого у каждой рябины установили информационные таблички на белорусском, русском и английском языках. Кстати, неслучайно рябиновую аллею посадили сегодня: 22 апреля отмечают Международный день Матери-Земли. Праздник установлен Генеральной ассамблеей ООН в знак благодарности нашему большому общему дому.
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