Услышать каждого и выработать курс развития страны. В подготовке ко Всебелорусскому народному собранию задействованы общественные приемные. Руководители разных отраслей и депутаты общаются с жителями регионов, аккумулируя предложения, которые затем войдут в программный документ. Такой диалог длится уже больше месяца и касается всех сфер деятельности.