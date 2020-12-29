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В подготовке ко Всебелорусскому народному собранию задействованы общественные приемные

Услышать каждого и выработать курс развития страны. В подготовке ко Всебелорусскому народному собранию задействованы общественные приемные. Руководители разных отраслей и депутаты общаются с жителями регионов, аккумулируя предложения, которые затем войдут в программный документ. Такой диалог длится уже больше месяца и касается всех сфер деятельности.

Общественные приемные продолжают работу во всех регионах страны.

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