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В подготовленном логистическом центре для ночевки мигрантов есть все необходимое

Возвращаемся к месту событий. Для ночлега беженцам организован логистический центр недалеко от границы, где их обеспечили водой, едой и всем необходимым на предстоящую ночь. Для большинства этот день был очень напряженным.

На связи корреспондент Александр Камович. У него все подробности (видео).

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