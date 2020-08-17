3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Подмосковье прошла жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон"
В подмосковном парке "Патриот" прошла торжественная церемония жеребьевки команд конкурса "Танковый биатлон". Он проходит в рамках Армейских международных игр, которые стартуют уже в это воскресенье. В церемонии приняли участие руководители, тренеры и члены экипажей. По итогам жеребьевки определились соперники в заездах, день выступления и цвет танка. Так, команда Беларуси выступит 23 августа в день открытия Армейских международных игр. Цвет танка синий. Традиционно белорусы выступают на собственной технике.
В этом году в конкурсе "Танковый биатлон" участвуют экипажи из 16 стран. Команда Беларуси всегда лидер этих соревнований. В прошлом году взяла серебро, уступив лишь команде из России.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
Могут ли жильцы потребовать изменения графика вывоза мусора, разъяснил министр ЖКХ
Мининформ Беларуси выявил нарушения закона о СМИ на пяти интернет-ресурсах
Возможно, будут покушения на людей - эксперт о рисках на будущих президентских выборах в Беларуси
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва