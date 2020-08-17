В Подмосковье прошла жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон"

В подмосковном парке "Патриот" прошла торжественная церемония жеребьевки команд конкурса "Танковый биатлон". Он проходит в рамках Армейских международных игр, которые стартуют уже в это воскресенье. В церемонии приняли участие руководители, тренеры и члены экипажей. По итогам жеребьевки определились соперники в заездах, день выступления и цвет танка. Так, команда Беларуси выступит 23 августа в день открытия Армейских международных игр. Цвет танка синий. Традиционно белорусы выступают на собственной технике.



В этом году в конкурсе "Танковый биатлон" участвуют экипажи из 16 стран. Команда Беларуси всегда лидер этих соревнований. В прошлом году взяла серебро, уступив лишь команде из России.



