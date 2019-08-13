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В подмосковной Кубинке состоится жеребьевка команд - полуфиналистов "Танкового биатлона"

Сегодня станет известен цвет танка и дорожка, по которой команда Беларуси выступит в финале "Танкового биатлона". В подмосковной Кубинке состоится жеребьевка команд-полуфиналистов из России, Беларуси, Казахстана и Азербайджана. Вчера на полигоне Алабино наши танкисты в конкурсе "Эстафета" заняли второе место и вышли в финал.

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