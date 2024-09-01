В подземном переходе ст. м. "Могилевская" в Минске пенсионеру стало плохо, спасти его не удалось

Пенсионеру стало плохо в подземном переходе станции метро "Могилевская", мужчина 1953 г.р. умер. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой в пресс-службе ГУВД Минска.



Сообщение в милицию об инциденте поступило 31 августа в 16.26. Очевидцы вызвали мужчине скорую медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. Правоохранители отмечают, что смерть пенсионера не носит криминального характера.