В подземной тепловой сети Минска обнаружено около 250 температурных аномалий

Вертолет МЧС над белоруской столицей с тепловизором на борту выполнил инспекцию городских теплосетей. Такая процедура проводится ежегодно в определенный температурный "коридор". Для лучшего отображения показаний полеты проходили ночью.

По предварительным данным, в подземной тепловой сети обнаружено около 250 температурных аномалий. На этих участках возможны повреждения трубопровода.

Специалисты изучают полученную информацию. После анализа ремонтные бригады выедут на плановое восстановление участков сети. В местах с минимальными повреждениями достаточно точечных сварочных работ. На некоторых объектах проведут замену элементов.