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В подземной тепловой сети Минска обнаружено около 250 температурных аномалий

Вертолет МЧС над белоруской столицей с тепловизором на борту выполнил инспекцию городских теплосетей. Такая процедура проводится ежегодно в определенный температурный "коридор". Для лучшего отображения показаний полеты проходили ночью.

По предварительным данным, в подземной тепловой сети обнаружено около 250 температурных аномалий. На этих участках возможны повреждения трубопровода.

Специалисты изучают полученную информацию. После анализа ремонтные бригады выедут на плановое восстановление участков сети. В местах с минимальными повреждениями достаточно точечных сварочных работ. На некоторых объектах проведут замену элементов.

Планово столичные теплосети переводят на новый вид трубопровода ПИ-образца из более устойчивого к коррозии материала, с дополнительной изоляцией. Сейчас под Минском проложено около тысячи километров таких труб.

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