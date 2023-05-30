В погоне за ветром: конные фермы - тренд у туристов

Прогулки верхом, ипповенция и экскурс в историю. Конный туризм в топе активного отдыха в Минской области. Агроусадьбы предлагают променады по лесу и профессиональные тренировки по выездке. Можно и задержаться на несколько дней в домике у озера. Есть возможность познакомиться с редким видом полесских жеребцов и посетить ферму лошадей-пенсионеров. Подробнее о таком отдыхе Карина Гуревич.

Деревянные домики, прогулки по лесу и свежий воздух. Все чаще белорусы выбирают отдых на аутентичных ранчо. Один из вариантов рассмотреть атмосферные локации - конные прогулки. Хозяева агроусадеб и фермерских хозяйств предлагают туристам не только верховой променад, но и тренировки по выездке и конкуру. Также научат седлать благородных скакунов и правильно за ними ухаживать.



Верховая езда - задача непростая. Своенравное животное весит не менее полутонны. Чтобы уверенно управлять лошадью, надо не только много тренироваться, но и понимать ее психологию.



Популяцию древнего вида полесских лошадей возрождают в фермерском хозяйстве Воложинского района. Столетиями порода жила вдоль болот и лесов Припятского Полесья, пока почти полностью не исчезла. Сейчас молодой табун подрастает в яблоневом саду, скакунам нет еще и двух лет. В Воложин они переехали с Полесья в рамках благотворительного проекта.



Люди приезжают сюда в основном за эмоциями. То есть общение с лошадками. Люди заходят в табун, животные замечательные, очень добрые. Они точно так же отзываются на ласку, и для них это важно. Оксана Остроух, хозяйка конефермы



У посетителей конефермы большой интерес именно к аборигенной породе скакунов. Седлать их пока нельзя, зато можно узнать об истории редкого вида, а также сделать фото и угостить животных морковкой.



Еще один благотворительный проект - "Лошади на пенсии" - поддерживают в Молодечненском районе. В уютном уголке, в тиши старость встречают животные с разной судьбой - от звезд свадебных фотосессий до олимпийских спортсменов. Здесь можно не только поближе познакомиться с уважаемыми скакунами, но и стать их опекуном.



Ипповенция - это лечение психологических проблем с помощью лошадей. И наши лошади, наши старички задействованы в этой программе. Екатерина Буйкевич, куратор благотворительного проекта

