В поиске наркотиков Мерс лучший, каждый раз он доказывает свое мастерство

Расположение мест, где прячут запрещенные вещества закладчики наркотиков, абсолютно разное: от глубокого леса до заброшенных зданий. На то, чтобы прочесать всю территорию и обыскать каждый ее метр, понадобится слишком много времени, поэтому искать дурман приходится буквально по запаху. С этой задачей на отлично справляются отдельные обученные "специалисты".