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В поиске наркотиков Мерс лучший, каждый раз он доказывает свое мастерство
Расположение мест, где прячут запрещенные вещества закладчики наркотиков, абсолютно разное: от глубокого леса до заброшенных зданий. На то, чтобы прочесать всю территорию и обыскать каждый ее метр, понадобится слишком много времени, поэтому искать дурман приходится буквально по запаху. С этой задачей на отлично справляются отдельные обученные "специалисты".
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В поиске наркотиков пес Мерс считается лучшим среди четвероногих сотрудников, в деле уже около шести лет. Подсчитать, сколько именно за это время им найдено запрещенных веществ, признается инструктор, достаточно трудно. И Мерс в очередной раз доказывает свое мастерство: закладка с тремя граммами психотропа мефедрона найдена.
Это мой напарник, с которым мы выполняем определенные задачи. Совместный тандем. Недавно был вызов - отрабатывали частный дом на предмет обнаружения наркотиков. Собака обозначила сигнальной позой ковер в комнате. Там обнаружили тайник в полу, где находилось 30 граммов амфетамина.
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