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В поле зрения сотрудников ГАИ Минской области - пешеходные переходы

О безопасности на дороге. В поле зрения сотрудников областной автоинспекции находятся пешеходы. В эти дни в центральном регионе проходит профилактическая акция. Патрули ГАИ работают на самых опасных и аварийных участках дорог. Дежурят возле учреждений образования и рядом с жилыми зонами, где пешее движение наиболее оживлено. Профилактические беседы проводят со всеми участниками дорожного движения.

С начала 2022 года в Минской области под колеса попали 26 человек. Причины ДТП со стороны пешеходов - переход дороги в ненадлежащем месте. Автомобилисты чаще всего игнорируют правила подъезда к пешеходным переходам, нарушают скоростной режим.

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