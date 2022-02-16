В поле зрения сотрудников ГАИ Минской области - пешеходные переходы

О безопасности на дороге. В поле зрения сотрудников областной автоинспекции находятся пешеходы. В эти дни в центральном регионе проходит профилактическая акция. Патрули ГАИ работают на самых опасных и аварийных участках дорог. Дежурят возле учреждений образования и рядом с жилыми зонами, где пешее движение наиболее оживлено. Профилактические беседы проводят со всеми участниками дорожного движения.