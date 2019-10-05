В Полоцк вернулось знамя кадетского корпуса

Значимое событие в истории Полоцкого кадетского корпуса. Историческое знамя учебного заведения спустя сто лет вернулось на родину. В годы Первой мировой войны полотнище было эвакуировано. Хранилось в России, потом в Европе, и даже в одном из православных храмов Нью-Йорка. Сегодня артефакт передан современным полоцким кадетам.

Ольга Масловская стала свидетелем исторического события. Торжественно и бережно на сцену выносят святыню. Знамени Полоцкого кадетского корпуса 175 лет. Полотнище стало ветхим, поэтому хранится в футляре. Но оно есть, и это чудо, - говорят военные историки. Первая мировая, эвакуация корпуса, потом революция и приказ уничтожить императорские знамена. История символа кадетской доблести - непроста и трагична.











Полоцкий кадетский корпус - один из старейших на территории Беларуси и России



Кадетский корпус в Полоцке был создан по велению императора Николая Первого для подготовки дворянских детей к воинской службе. Принимали юношей в возрасте от 12 до 14 лет. В 1835 году первые кадеты переступили порог этого здания. Сейчас здесь один из корпусов Полоцкого госуниверситета. Строению более 250 лет, так что и сегодня можно пройти по лестнице, по которой бегали кадеты, и увидеть застрявшее в кладке пушечное ядро. Это напоминание об Отечественной войне 1812 года кадеты почитали особо. Эти стены воспитали много патриотов. Среди выпускников - герой Русско-японской войны генерал Кондратенко, военачальники Русской императорской армии командующие фронтами Первой мировой генерал Смирнов и генерал Рагоза. Еще десятки фамилий видных полководцев, политических деятелей, ученых.



Традиции полоцкого кадетства





Преемником традиций стало открытое в 2010 году Полоцкое кадетское училище. Пять лет назад кадетам передали точную копию старинного знамени. К его полотнищу прикреплен фрагмент оригинала. Но, даже получив точную копию святыни, в Полоцке продолжали верить, что на родину вернется то самое, пожалованное в 1844 году. До последнего времени самая старинная воинская реликвия Беларуси хранилась в синодальном Знаменском соборе Нью-Йорка.

Когда дата торжеств по поводу передачи реликвии уже была назначена, заметили: на календаре тот же день, что и 175 лет назад, когда полоцкие кадеты получили пожалованное императором знамя. Концы исторической нити соединились.

