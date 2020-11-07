В Полоцке на территории Верхнего замка археологи обнаружили полторы тысячи древних предметов

Сейчас здесь продолжается строительство кадетского училища. Весь процесс с первого дня под наблюдением специалистов. Кольца, пуговицы, фрагменты посуды - и это лишь малая часть находок, которые предстоит изучить.Из древнего Полоцка - репортаж Марины Романовской.





Строители работают в тандеме с археологами

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/847/8472e64de4693d13983cce4db6163cc8.jpg

Николай Игнатовский неплохо выполняет роль экскурсовода по строительной площадке. За время работы на объекте, прораб все больше стал интересоваться историей. Реконструкция развернулась на Верхнем замке, рядом - Софийский собор. Место особое. Поэтому строители работают в команде с археологами.

Каждый день - новые открытия

Это площадка под спортивный комплекс для кадетов. Строительные работы пришлось поставить на паузу - здесь обнаружили погребения. Предположительно 12 - 13 веков. Найдены фрагменты стеклянных браслетов и перстень.Специалистам предстоит досконально изучить находки. Точную датировку, кому принадлежали предметы. Не исключено, что самое интересное - еще не на поверхности.Кольца, пуговицы, фрагменты посуды, свинцовые пломбы и печати. За время исследований на территории Верхнего замка обнаружили полторы тысячи предметов. Находки представляют научную ценность и позволяют получить дополнительные сведения о древнем Полоцке.

Ежедневно на объекте работают более 100 человек

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/654/6548f01461f4a6677d58456e81d6de27.jpg

Утепление фасадов, замена инженерных сооружений, укрепление фундамента - на площадке ежедневно работают более 100 человек. Бывший больничный городок постепенно преображается.Тир, зал единоборств, и конференц-зал. В новых корпусах хватит места для всех - откроется просторное общежитие. Появится возможность принять учащихся из России.

Традиции полоцких кадет

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/bd5/bd529125a7c30df1165e3a3f04c4c435.jpg