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В Полоцке обсудили, как идет подготовка к празднованию 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря

Как будут праздновать 900-летие Спасо-Евфросиниевского женского монастыря - сегодня обсудили в Полоцке. Один из ключевых вопросов - это завершение реконструкции Спасо-Преображенской церкви. Храм возведен в XII веке и является историко-культурной ценностью. Работы здесь планируют закончить к 2024 году. Финансируются они из местного и республиканского бюджетов.

Спасо-Преображенская церковь - уникальный объект по своей исторической значимости и по тем работам, которые необходимо проводить. На этом объекте спешить нельзя. Мы стараемся, чтобы и качество, и время сочетались воедино, поскольку мы не имеем права сделать что-то не так на этом святом объекте.
Анатолий Маркевич, Министр культуры Беларуси

К юбилейной дате планируют привести в порядок и объекты Полоцкого лесного колледжа. В ближайшее время они перейдут в собственность православной церкви. Здесь планируют сделать гостиничный комплекс для паломников и туристов, которые приезжают в древнейший белорусский город.

Было поручение нашего Президента при посещении Жировичского монастыря детально разобраться по городу Полоцку. Это знаковое мероприятие для нас. Это очень важная дата. Это наши истоки, это наша духовность. Это наша государственность. Мы хотим воочию посмотреть на состояние всех зданий, которые находятся на территории монастыря, и определить те мероприятия и перечень работ, которые необходимо выполнить для подготовки к этому празднику.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Празднование 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря запланировано на июнь 2025 года.

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