В Полоцке обсудили, как идет подготовка к празднованию 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря

Было поручение нашего Президента при посещении Жировичского монастыря детально разобраться по городу Полоцку. Это знаковое мероприятие для нас. Это очень важная дата. Это наши истоки, это наша духовность. Это наша государственность. Мы хотим воочию посмотреть на состояние всех зданий, которые находятся на территории монастыря, и определить те мероприятия и перечень работ, которые необходимо выполнить для подготовки к этому празднику.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси