3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Полоцке обсудили, как идет подготовка к празднованию 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря
Как будут праздновать 900-летие Спасо-Евфросиниевского женского монастыря - сегодня обсудили в Полоцке. Один из ключевых вопросов - это завершение реконструкции Спасо-Преображенской церкви. Храм возведен в XII веке и является историко-культурной ценностью. Работы здесь планируют закончить к 2024 году. Финансируются они из местного и республиканского бюджетов.
Спасо-Преображенская церковь - уникальный объект по своей исторической значимости и по тем работам, которые необходимо проводить. На этом объекте спешить нельзя. Мы стараемся, чтобы и качество, и время сочетались воедино, поскольку мы не имеем права сделать что-то не так на этом святом объекте.
К юбилейной дате планируют привести в порядок и объекты Полоцкого лесного колледжа. В ближайшее время они перейдут в собственность православной церкви. Здесь планируют сделать гостиничный комплекс для паломников и туристов, которые приезжают в древнейший белорусский город.
Было поручение нашего Президента при посещении Жировичского монастыря детально разобраться по городу Полоцку. Это знаковое мероприятие для нас. Это очень важная дата. Это наши истоки, это наша духовность. Это наша государственность. Мы хотим воочию посмотреть на состояние всех зданий, которые находятся на территории монастыря, и определить те мероприятия и перечень работ, которые необходимо выполнить для подготовки к этому празднику.
Празднование 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря запланировано на июнь 2025 года.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера