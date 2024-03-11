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В Полоцке обсудили подготовку к XI Форуму регионов Беларуси и России
В Полоцке и Новополоцке во время XI Форума регионов Беларуси и России будут организованы различные секции для обсуждения межрегионального сотрудничества в сфере промышленности, нефтехимии, инновационной деятельности, туризма и многих других. Вопросы проведения секционных заседаний обсудили в Полоцке во время рабочего совещания под руководством председателя Совета Республики. Наталья Кочанова подчеркнула, что следует пользоваться каждым погожим днем, чтобы заниматься благоустройством города, сделать городскую среду более эстетичной, доработать вопросы по объектам общепита. Также обратила внимание на дороги, которые следует привести в порядок.
Много работы, видим, что работа напряженная, но, как сегодня подвели итог, пока срывов нет. Все идут в графике, погода позволяет, это немаловажно, поэтому мы должны работать очень четко, планово.
Если говорить о фишках, которые мы подготовили, то это, безусловно, в первую очередь интерактивные площадки, в которые мы вовлечем в том числе наших студентов. Они продемонстрируют новации, которые в нашем университете внедрены. Мы продемонстрируем новые разработки в области IT, дополненной реальности, искусственного интеллекта. Безусловно, понимая, что это год 80-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, мы подготовили в том числе и интерактивные площадки по соответствующей тематике.
Работники секретариата Совета Республики также осмотрели объекты в Полоцке и Новополоцке, которые по плану задействуют в масштабном мероприятии. Российская делегация планирует прибыть в северный регион в ближайшее время, чтобы ознакомиться с будущими площадками и всей инфраструктурой в городах, где будет проходить Форум регионов Беларуси и России.
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