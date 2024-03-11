В Полоцке обсудили подготовку к XI Форуму регионов Беларуси и России

Если говорить о фишках, которые мы подготовили, то это, безусловно, в первую очередь интерактивные площадки, в которые мы вовлечем в том числе наших студентов. Они продемонстрируют новации, которые в нашем университете внедрены. Мы продемонстрируем новые разработки в области IT, дополненной реальности, искусственного интеллекта. Безусловно, понимая, что это год 80-летия освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, мы подготовили в том числе и интерактивные площадки по соответствующей тематике.

Юрий Романовский, ректор Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой