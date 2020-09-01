В Полоцке педагогов и школьников объединил образовательный проект "Скориновские дни"

В Полоцке в преддверии нового учебного года педагогов и креативных школьников объединил образовательный проект "Скориновские дни". В программе - литературные конкурсы, интеллектуальные турниры, квесты и фестивали. Детям предлагают проявить себя в создании видеороликов и фоторабот. Мероприятия рассчитаны на ребят всех возрастов и доступны в онлайн-формате. И сегодня финал проекта - в древнем Полоцке проходит серия уроков под открытым небом возле памятников, которые включены в туристические маршруты.