В Полоцке после реконструкции торжественно открылся мост через Западную Двину

Переправа, соединяющая две части города, была построена в 30-ые годы прошлого века. Несколько раз ремонтировалась, но капитального обновления конструкция не переживала. В октябре 2019-го движение по мосту было остановлено. Чтобы ускорить реконструкцию важной городской артерии, проектирование и строительные работы велись параллельно. Ширина обновленного моста - 9 метров, длина - 270. Кроме полос для движения автомобилей, обустроены дорожки для пешеходов и велосипедистов. На одном из выездов с путепровода организовано круговое движение. Горожане уже по достоинству оценили подарок.



