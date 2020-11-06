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В Полоцке после реконструкции торжественно открылся мост через Западную Двину

Переправа, соединяющая две части города, была построена в 30-ые годы прошлого века. Несколько раз ремонтировалась, но капитального обновления конструкция не переживала. В октябре 2019-го движение по мосту было остановлено. Чтобы ускорить реконструкцию важной городской артерии, проектирование и строительные работы велись параллельно. Ширина обновленного моста - 9 метров, длина - 270. Кроме полос для движения автомобилей, обустроены дорожки для пешеходов и велосипедистов. На одном из выездов с путепровода организовано круговое движение. Горожане уже по достоинству оценили подарок.

Название новому мосту - Покровский - выбрали сами полочане. Голосование шло в интернете. Рядом расположена одна из старейших улиц Полоцка – Нижне-Покровская и храм Покрова Пресвятой Богородицы.

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