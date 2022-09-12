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В Полоцке стартовала патриотическая акция "Символ единства"
Патриотическая акция "Символ единства" стартовала в преддверии Дня народного единства. Масштабный автопробег свяжет все регионы Беларуси.
Участники посетят памятные места и воинские захоронения и установят там таблички с QR-кодами. Такая сегодня появилась на площади Свободы в Полоцке у памятника освободителям. Именно отсюда и стартовала республиканская акция. Самый древний город Беларуси был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 4 июля 1944 года. 31 соединению и военным частям, которые отличились при освобождении, присвоены почетные наименования "Полоцких". Более 30 советских воинов получили звание Героя Советского Союза. Память павших героев почтили минутой молчания.
Это нужно, потому что события 2020 года и сейчас продолжаются, говорят все о том, что необходимо людей воспитывать, особенно молодое поколение. Патриотическое воспитание, патриотические знания, знание истории своей страны необходимы и обязательны, чтобы жить в мире и понимать, что происходит в мире и к чему мы должны идти и стремиться.
Народное единство, в первую очередь, наверное, это спокойствие и мир в каждом доме, в каждой семье, и когда мы все едины, я думаю, в нашей стране все получится.
В рамках автопробега мы будем отцифровывать памятники. В данный момент у нас насчитывается более 40 тысяч памятных мест захоронений и, естественно, нужна поддержка, нам нужно всем вместе объединяться, всем общественным объединениям и небезразличным гражданам, чтобы писать истории, чтобы сохранить историческую память, будем общаться с населением - узнавать о существующих проблемах, узнавать какие-то новые инициативы, идеи и помогать в их решения.
Из Полоцка патриоты Беларуси забрали шестеренку - такие будут собраны из всех районов нашей страны.К финалу акции, а завершится она в декабре, элементы объединят в единую композицию - часы, символ большого и четкого механизма в достижении единой цели - процветания родины.
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