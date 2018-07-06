Все эти малыши рождаются в мирной и независимой стране. Но даже им предстоит выполнить священный долг - сохранить память о печальной странице в истории. В Полоцке возобновилась работа по созданию мемориального комплекса «Урочище Пески». Его возводят на территории бывшего лагеря смерти для советских военнопленных. Здесь захоронены десятки тысяч человек. Точное количество неизвестно по сей день. Возведение комплекса началось несколько лет назад. По инициативе Белорусского фонда мира реализуется проект "Построим мемориал вместе". Марина Романовская продолжит.

Автор книги "Урочище Пески - территория смерти" Сергей Копыл демонстрирует постановочное фото, сделанное в 1942 году. На снимке есть и Михаил Скрябин - бывший узник пересыльного лагеря Дулаг-125, который с 41 по 43 действовал на левом берегу Полоты.

Урочище Пески - скорбное место для каждого жителя Полоцка. Здесь покоятся останки военнопленных, партизан, подпольщиков, мирных жителей, которые погибли от рук фашистов - десятки тысяч человек.

Точное количество жертв неизвестно. Сейчас идет работа по установлению их имен.

Всего в паре километров был развернут еще один лагерь для гражданского населения. Через него также прошли тысячи человек. Расстрелянных и повешенных свозили в урочище Пески.

Строительство мемориала началось несколько лет назад. Среди ключевых объектов мемориального комплекса - вход в виде звезды, мемориальная стена с именами павших, часовня. Часть задуманного уже удалось осуществить. Сейчас работы на мемориале возобновились.

Долг живых - увековечить память павших - объединил огромное количество неравнодушных людей. По инициативе Белорусского фонда мира действует проект "Построим мемориал вместе". К сбору средств подключились все регионы страны.