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В Полоцке заведено уголовное дело за угрозы милиционерам

В Полоцке правоохранители задержали 51-летнюю местную жительницу, она работает продавцом в одном из торговых центров города. Женщина стала фигурантом уголовного дела за угрозы милиционерам в Сети.

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