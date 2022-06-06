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В Полоцком госуниверситете открылся Центр русского языка, культуры и истории
Центр русского языка, культуры и истории станет площадкой для проведения важных мероприятий в древнем городе: лекций, семинаров, мастер-классов, открытых диалогов. Новый центр доступен не только студентам и преподавателям. Здесь ждут всех, кто интересуется историей, традициями, искусством. В их распоряжении около тысячи книг.
Мы вносим свой вклад в развитие дружественных отношений Беларуси и России. Подготовили несколько локаций, где будет размещаться центр. Студенты университета, преподаватели смогут использовать его для учебных занятий, для научной работы. Это станет еще одной площадкой, на которой студенты смогут получать высококачественное образование.Эдуард Крусткалн, руководитель представительства россотрудничества в Беларуси:
И студенты, и все люди получают возможность быть на острие того культурного, тех работ, которые существуют в России сегодня. Самые свежие, самые новые инициативы в культурном, научном плане.
Также в день открытия состоялась презентация художественных и фотовыставок, среди которых и проекты, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны.
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