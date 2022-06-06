В Полоцком госуниверситете открылся Центр русского языка, культуры и истории

Мы вносим свой вклад в развитие дружественных отношений Беларуси и России. Подготовили несколько локаций, где будет размещаться центр. Студенты университета, преподаватели смогут использовать его для учебных занятий, для научной работы. Это станет еще одной площадкой, на которой студенты смогут получать высококачественное образование. Эдуард Крусткалн, руководитель представительства россотрудничества в Беларуси:

Олег Романов, ректор Полоцкого государственного университета