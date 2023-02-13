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В Полоцком районе погибла хозяйка горящего дома
Пожар в деревне Булавки Полоцкого района унес жизнь хозяйки дома, сообщает БелТА.
В полночь 12 февраля в службу спасения поступил звонок о пожаре жилого дома на улице Центральной в Булавках. Прибывшие спасатели увидели, что дом горит как снаружи, так и внутри. Во время проведения разведки в охваченном пламенем доме спасатели обнаружили обгоревшее тело женщины. Как оказалось, это была хозяйка дома, 1970 года рождения. Она проживала одна, характеризовалась удовлетворительно, на учете не состояла.
Пожар в доме спасатели ликвидировали. В результате огнем была уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие и имущество. Причина пожара устанавливается. Предполагаемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.
МЧС напоминает, что курение является одной из распространенных причин возникновения пожаров в жилых домах. Для безопасности своей и жизни окружающих следует отказаться от этой пагубной привычки.
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