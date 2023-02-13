В Полоцком районе погибла хозяйка горящего дома

В полночь 12 февраля в службу спасения поступил звонок о пожаре жилого дома на улице Центральной в Булавках. Прибывшие спасатели увидели, что дом горит как снаружи, так и внутри. Во время проведения разведки в охваченном пламенем доме спасатели обнаружили обгоревшее тело женщины. Как оказалось, это была хозяйка дома, 1970 года рождения. Она проживала одна, характеризовалась удовлетворительно, на учете не состояла.