В Полоцком районе создают уникальное производство

Производство уникальной для Беларуси продукции создают в Полоцком районе: инновационный проект по выпуску сварного решетчатого настила реализует Новополоцкий завод технологических конструкций. В начале будущего года начнется строительство цеха под новую линию, на третий квартал запланирован монтаж оборудования, а на конец 2020-го - выпуск первой партии готовой продукции. Предприятие во время рабочей поездки в Полоцкий район посетил премьер-министр Сергей Румас. После наладки оборудования здесь намерены выпускать не менее 400 тонн импортозамещающей продукции. Рынки сбыта уже изучены.



Амбициозные задачи ставят перед собой и воспитанники Витебского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта. С 2011 года он действует в Полоцке, филиал - в Орше. В этом году в соревнованиях республиканского уровня завоевана 41 медаль. Есть успехи и на международных стартах. Сейчас гребцы северного региона готовятся к первенству страны по академической гребле на тренажерах "Концепт". Соревнования пройдут в конце декабря.